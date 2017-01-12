القبض على عصابة متخصصة في سرقة أرصدة شحن الجوالات

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على عصابة آسيوية، تخصصت في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات وبيعه بأسواق الاتصالات، بطريقة غير نظامية.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، في بيان له اليوم الخميس ، أنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة

لمكافحة جرائم التعدي على المال العام، تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من رصد عصابة

(تتكون من ثمانية عناصر من الجنسية البنجالية، وتاسع هندي الجنسية)، قاموا بإعداد وكر كامل التجهيز

لسرقة رصيد شحن شركات الاتصالات، وتفريغه في شرائح اتصال مسبقة الدفع

وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

وأضاف البيان، أنه على إثر ذلك قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية

واتخاذ جملة من الإجراءات أسفرت عن تحديد مكان تواجد جميع المتهمين وسط العاصمة الرياض

وإعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود

حيث ضبط بحوزتهم (1050) شريحة اتصال تحوي معلومات عن ارقام هويات

وعدد (22) أجهزة بصمة و(55) قارئ بيانات وشحن وكمية كبيرة من أجهزة الهاتف الجوال.

وقال : “التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تسليمهم للمركز المختص

وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.