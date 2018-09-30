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القبض على قاتل تارة فارس وصيفة ملكة جمال العراق

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / محرم / 1440 هـ      30 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد القبض على المتهم بقتل عارضة الأزياء، ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس .

وأشارت الداخلية إلى أن التحقيقات جارية مع المتهم، للتوصل إلى كافة التفاصيل حول الجريمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن، قوله:” إنه تم إلقاء القبض على المتهم، وستتخذ إجراءات سريعة خلال 48 ساعة للتوصل إلى باقي الجناة المتورطين بقتل تارة فارس في بغداد”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت فور مقتل تارة الخميس، البدء بالتحقيق الفوري، مبينة أنها تحقق مع شخص كان برفقة تارة فارس أثناء مقتلها. كما شكّلت لجنة من قبل شرطة بغداد لإجراء بحث في مكان الحادث.

ibrahim

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