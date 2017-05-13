القبض على لصوص مواد البناء بمكة

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تمكنت شرطة العاصمة المقدسة، من القبض على ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، امتهنوا سرقة مواد البناء من داخل المباني تحت الإنشاء ونقلها إلى جدة بغرض بيعها.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أن شرطة العاصمة المقدسة تلقت عدداً من البلاغات تتضمن تعرض مجموعة مباني تحت الإنشاء لسرقة مواد بناء من داخلها.

وأكد أنه تم تشكيل فريق بحث ميداني لتعقب الجناة وتحديد هويتهم والايقاع بهم، وأسفرت الجهود عن ضبط ثلاثة مقيمين من جنسية عربيه في العقد الرابع من العمر، جرى التحفظ عليهم لمعرفه مدي ارتكابهم حوادث أخري، تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.