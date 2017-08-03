القبض على مبتز هدَّد امرأة بفضحها

أفحلت شرطة منطقة الرياض في القبض على شخص إبتز امرأة وهددها بنشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وشرطة المنطقة ، ورد لمركز شرطة العريجاء قيام أحد الأشخاص بابتزاز إمرأه و تهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الميمان: بعد التحقق من صحة البلاغ نظمت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة جملة من الإجراءات البحثية ، أسفرت عن تحديد هوية الشخص و ضبطه في كمين محكم بعد مقاومة شديدة من قبله و محاولته ارتكاب الفرار ما نتج عنه صدمه لمركبة متوقفة و محاولته سرقة مركبة أخرى متوقفة بعد تعطل مركبته.

وأضاف “تم التعامل المتهم وفق ما يقتضية الموقف والسيطرة عليه دون وقوع أي اصابات”.

وأشار الميمان إلي أنه بالتحقق من سجل المركبة نوع أجرة التي بقيادته اتضح أنها مسروقة بالقوة ومعمم عنها بتاريخ 2/11/1438 هـ و عثر بداخلها على عدد ( 2 ) لوحة مسروقة أيضا وجرى إيقافه بمركز الشرطة المختص.

وأوضح أنه تم تحريز أجهزة الاتصال التي بحوزته وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الاجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.