دولية

القبض على مطلق النار داخل مطعم بولاية تينيسي الأمريكية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اعتقلت الشرطة الأمريكية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي أمس الشخص المتهم بقتله أربعة أشخاص بالرصاص في أحد مطاعم سلسلة “وافل هاوس” لتنهي بذلك مطاردة بدأت بعد أن فر المسلح من مسرح الجريمة إلى غابة قريبة.

وأظهرت صور نشرتها الشرطة على الإنترنت “ترافيس رينكينج” عامل البناء البالغ من العمر 29 عامًا الذي يشتبه بإطلاقه النار في المطعم في الساعات الأولى من صباح الأحد وهو قابع داخل سيارة شرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة ناشفيل دون آرون في مؤتمر صحفي :”احتجز ترافيس رينكينج في الساعة1:07 بعد ظهر الاثنين في منطقة غابات قرب هذا المكان”.

وأوضحت الشرطة أنه كان مع رينكينج مسدس وذخيرة في حقيبة كان يحملها على ظهره عند اعتقاله وقد طلب على الفور محاميًا ورفض أن يجيب على أي أسئلة. وسيُنقل رينكينج إلى مستشفى لفحصه قبل احتجازه.

وأفادت الشرطة أنها لا تعرف حتى الآن دوافع المسلح وراء إطلاق النار في المطعم.

ibrahim

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