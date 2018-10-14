القبض على معذّب القطط بالكلاب في المدينة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضبط صاحب مقطع يعذب قططًا مربوطة بتسليط كلاب عليها، بعد تشكيل فريق مشترك بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ للوصول إلى صاحب المقطع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، إن الغرفة المركزية للمعلومات

والطوارئ بالوزارة تلقت بلاغًا عن شخص يقوم بتعذيب القطط المربوطة بتسليط الكلاب عليها

حيث تم تحديد موقع المخالفة، وتبين أنه في المدينة المنورة.

وأشار إلى أنه تم تمرير البلاغ إلى ضابط الاتصال الموجود بفرع الوزارة في المدينة المنورة

والذي بدوره قام بتشكيل فريق مشترك مع الجهات الأمنية للتوصل لصاحب المقطع المسيء

وكذلك للتحقق من جميع ملابسات الحالة، مؤكدًا التوصل إلى صاحب المقطع

وجار اتخاذ اللازم حيال محاسبته وفقًا للأنظمة المتبعة.