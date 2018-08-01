القبض على مواطن إرتكب 24 جريمة سرقة

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن ، يبلغ من العمر ٢٦ عاماً ، يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١١/٥ هـ, وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المركبات ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب (٢٤) جريمة وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.