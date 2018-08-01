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القبض على مواطن إرتكب 24 جريمة سرقة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو القعدة / 1439 هـ       1 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن يبلغ من العمر ٢٦ عاماً  يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١١/٥ هـ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المركبات

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب 24 جريمة وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن ، يبلغ من العمر ٢٦ عاماً ، يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١١/٥ هـ, وذلك بعد توفر الأدلة على تورطه بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المركبات ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب (٢٤) جريمة وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
ibrahim

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