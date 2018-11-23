محليات

القبض على مواطن تنكر في ملابس نسائية وأحرق سيارة في جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      23 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ألقت شرطة جدة،اليوم، القبض على مواطن تنكر في ملابس نسائية و قام بإحراق سيارة في جدة

وصرح المُتحدث الإعلامي  لشرطة منطقة  مكة المكرمة ، بأنه وبالإشارة الى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ ( ١٤٤٠/٣/١٠ هـ ) والمتمثلة في قيام مجهول ، متنكر بملابس نسائية ، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه إحتراقها ، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل  التواصل الاجتماعي ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والإستدلال  عن تحديد هوية الجاني ، مواطن في العقد الثالث من العمر ، والقبض عليه . وقد جرى إيقافه وإحالة القضية الى النيابة العامة .

ibrahim

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