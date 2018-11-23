القبض على مواطن تنكر في ملابس نسائية وأحرق سيارة في جدة

ألقت شرطة جدة،اليوم، القبض على مواطن تنكر في ملابس نسائية و قام بإحراق سيارة في جدة

وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، بأنه وبالإشارة الى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ ( ١٤٤٠/٣/١٠ هـ ) والمتمثلة في قيام مجهول ، متنكر بملابس نسائية ، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها مما نتج عنه إحتراقها ، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والإستدلال عن تحديد هوية الجاني ، مواطن في العقد الثالث من العمر ، والقبض عليه . وقد جرى إيقافه وإحالة القضية الى النيابة العامة .