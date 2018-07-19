القبض على نازح أقدم على قتل سعودي وكويتي في الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على شخص “ نازح / في العقد الثالث من العمر”، أقدم على قتل شخصين أحدهما سعودي الآخر كويتي الجنسية، بإطلاق النار عليهما بحي النظيم شرق العاصمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في تمام الساعة (8:30) من مساء الأربعاء الموافق 1439/11/5 هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن وقوع جريمتي قتل شخصين، أحدهما سعودي والآخر كويتي، كلاهما في العقد الثاني من العمر، حيث اتضح إصابتهما بأعيرة نارية في أجزاء متفرقة من جسديهما أودت بحياتهما، وذلك في موقعين متقاربين بحي النظيم شرق العاصمة الرياض أحدهما أثناء خروجه من منزله والآخر أثناء تواجده بسيارته أمام منزله، وقد أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمتين والتحريات الأمنية والبحث والاستدلال عن كشف هوية الجاني “نازح / في العقد الثالث من العمر” والقبض عليه، حيث أقر بارتكاب الجريمتين بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.