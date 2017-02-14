القبض على 11336 سعوديا ووافدا من المطلوبين والمخالفين

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن والسكينة العامة

فقد عملت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة على القيام بعدة حملات أمنية في محافظة الخرج خلال هذا العام 1438 اسفرت بتوفيق من الله عن ضبط 11336 شخصا منهم 4104 سعوديين و7232 وافداً من جنسيات مختلفة مطلوبين على ذمة قضايا جنائية وحقوقية لعدد من مراكز الشرط على مستوى المملكة أو مخالفين لأنظمة الاقامة والعمل وجرى تسليهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.

وتأتي هذه الجهود إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على تكثيف الحملات الأمنية لتشمل جميع المحافظات حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.