القبض على 14 متهماً بإرتكاب جرائم سرقة بالرياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على 14 شخصاً متورطين في ارتكاب 55 جريمة سرقة لمحال تجارية ومركبات، وتجاوزت مسروقاتهم 700 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في بيان له اليوم (الجمعة): “إنه استمراراً لما تقوم به الجهات المختصة بشرطة المنطقة من جهود في تعقب المتورطين بحوادث السلب والسرقات، وفق ما يرد لمراكز الشرط من بلاغات يتم دراستها وتحليلها من حيث الزمان والمكان والأسلوب الإجرامي الذي ينتهجه الجناة، فقد توفرت معلومات تشير إلى تورط تشكيلين منفصلين عن بعضهما مكونين من 14 متهماً بارتكاب عدداً من حوادث سرقة المحال والمراكز التجارية ومركبات مندوبي وموزعي المؤسسات التجارية وما تحتويه من بضائع”.

وأضاف: “بتركيز البحث عنهم تكللت الجهود بالقبض عليهم في كمائن محكمة، وكان بينهم خمسة مواطنين وبنجلاديشي وباكستاني وسبعة يمنيين ثلاثة منهم من مخالفي نظام الإقامة، تراوحت أعمارهم بين 21 و 55 عاماً”.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالشروع في إجراءات الاستدلال بحقهم أقروا بارتكاب 55 حادثة سرقة للمحال التجارية ومركبات توزيع البضائع، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وتجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية 700 ألف ريال، كما أرشدوا للمواقع التي قاموا بالسرقة منها، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط في العاصمة الرياض، وتم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.