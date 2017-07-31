القبض على 1800 مخالف لنظامي الإقامة والعمل بالباحة

أعلنت شرطة منطقة الباحة القبض على أكثر من ألف وثمانمائة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد أن شرطة المنطقة قبضت خلال الشهرين الماضيين على عدد ( 1814) مخالف لنظامي الإقامة والعمل وذلك على النحو التالي : القبض على ( 597 ) شخص مجهول الهوية، و ( 125 ) شخص لا يحمل إقامة، و ( 667 ) شخص يحمل إقامة منتهية الصلاحية، كذلك القبض على ( 37 ) شخص متغيب عن العمل لدى كفيله، بالإضافة لـ ( 6 ) أشخاص يعملون لدى الغير، و ( 45 ) شخص يعملون لحسابهم الخاص، في حين تم القبض على ( 66 ) شخص هاربون من كفلائهم، والقبض على ( 31 ) شخص لقضايا مصاحبة لعملية الضبط الميداني.

وأكد العقيد بأن هذه الحملات لازالت قائمة وأن الجهات الأمنية الميدانية سوف تقوم بملاحقة المخالفين وتقديمهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم