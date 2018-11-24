القبض على 3 يمنيين استولوا على 3 ملايين ريال بالرياض

تمكنت شرطة الرياض، من القبض على ثلاثة يمنيين ، بتهمة سرقة أموال ومجوهرات تجاوزت قيمتها 3 ملايين ريال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين بارتكابها، أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة مجوهرات وأموال تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين ريال، وتم بحوزتهم ضبط بعض المصوغات الذهبية والساعات الثمينة.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروّا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.