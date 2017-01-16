القبض على “5” آسيويين بتهمة سرقة مستودع إطارات بجدة

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ضبطت شعبة التحريات والبحث الجنائي بجدة خمسة أشخاص من جنسية آسيوية متهمين بسرقة أحد المستودعات الخاصة بالإطارات فضلاً عن ضبط مصنع للخمور في مسكنهم .

وأفاد الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: أن مركز الجنوبية بشرطة محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٤/٦ بلاغا يفيد بتعرض أحد المستودعات لسرقة مجموعة إطارات مخصصة للشاحنات من داخله”.

وأشار إلي أنه تم تشكيل فريق عمل أمني للقبض على الجناة ، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي

من ضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية وبالانتقال لمقر سكنهم

عثر على بعض من الإطارات المسروقة والأدوات المستخدمة في عملية السرقة”.

وأبان أنه بعد استكمال إجراءات الضبط الجنائي وتفتيش مقر سكنهم تم ضبط مصنع للعرق المسكر

وتمت مصادرة المبضوطات وإيقاف المتهمين وإحالة أوراقهم لجهة الاختصاص”.