القبض على 6944 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بالمدينة المنورة

تمكنت الجهات الأمنية بأفرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة، ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق من القبض على “6944” مخالفاً لنظام الإقامة والعمل خلال شهري رمضان وشوال من العام الجاري، ضمن الحملات الأمنية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أن شرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق نفذوا تلك الحملات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، حيث جرى تسليم من تم القبض عليهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.

وأكد القحطاني، أن شرطة منطقة المدينة المنورة مستمرة في تتبعها لجميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، في ظل الجهود المتظافرة مع إدارة جوازات المنطقة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.