العدد 21921 01 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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القبض على “9” أشخاص ظهروا في فيديو تجمع سائقي الدراجات النارية بجدة

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القبض على “9” أشخاص ظهروا في فيديو تجمع سائقي الدراجات النارية بجدة
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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 9 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وقد أثاروا تجمعاً أثناء استعراض لسائقي الدراجات نارية بجنوب محافظة جدة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه تجمع أشخاص حول عدد من سائقي الدراجات النارية إثر قيامهم بالاستعراض بها بجنوب محافظة جدة، على ضوء ذلك تم تكوين فريق عمل أمني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع.

وأكد أن الجهود أسفرت عن ضبط تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة في العقد الثاني والثالث من العمر، فيما تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهم تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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التصنيف: محليات

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