القبض علي منفذ هجوم ليلة رأس السنة في إسطنبول..

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ألقت الشرطة التركية القبض على منفذ هجوم بإسطنبول وهو “عبد القادر مشاريبوف”.

منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أتراك وأجانب وعرب ليلة رأس السنة.

وبحسب الخبر الذي جاء بصحيفة “حرييت” التركية:-

تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم الإرهابي في حي “أسينيورت” في إسطنبول إثر عملية مداهمة.

نفذتها السلطات التركية في الحي المذكور، في عملية مشتركة مع الشرطة والمخابرات التركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإرهابي كان برفقة ابنه (4 سنوات) وصديق له أثناء إلقاء القبض عليه.

لافتة إلى أن السلطات ستنقله إلى فرع الأمنيات بعد الانتهاء من إجراءات الفحص الطبي.

وقالت “حرييت” إن منفذ المجزرة كان متواجد في منزل صديقه في أسنيورت منذ 3 أيام.

وقد استأجرت منزلاً بمنطقة بشاك شهير في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يُذكر أن “عبد القادر مشاريبوق” نفّذ ليلة رأس السنة هجوماً مسلحاً استهدف فيه ملهى ليلي وبعض المطاعم المجاورة.

أودى فيه بحياة 39 شخصاً، معظمهم من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى جرح العشرات.