القبول في المظليين والقوات الخاصة.. غدا

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الرياض – واس

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية, ممثلةً باللجنة المركزية لقبول الطلبة, فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة ابتداءً من يوم غد الأحد وبصفة مستمرة .

وأوضحت القيادة أن التسجيل سيكون متاحًا على الرابط الإلكتروني (http://ifca.rslf.gov.sa ), وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة,

مشيرةً إلى أنه يشترط للقبول, أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات التقنية أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة, وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ, ولا يقل عمره عن (18) عاماً, ولا يزيد عن (26) عاماً لحملة الشهادة الثانوية العامة،

ولا يزيد العمر عن (30) عاماً لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات . كما اشترطت قيادة القوات البرية للقبول, أن لا يقل طول المتقدم عن (165سم), وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية,

مشيرةً إلى أنه سيتم تعيين المتقدمين بعد قبولهم برتب كل حسب مؤهله العلمي, بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى .

ودعت القيادة المتقدمين لاصطحاب الشهادة الدراسية ” الأساس “, ومشهد حسن السيرة والسلوك, وثمان صور شخصية مقاس (8×6) – كاشف الرأس – وبطاقة الهوية الوطنية, مبينةً أنه يمكن للمهتمين بالتقدم, زيارة بوابتها الإلكترونية (www.rslf.gov.sa ) للإطلاع على الشروط ومواعيد التقديم .