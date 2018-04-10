القتل تعزيراً بأحد الجناة في بريدة

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة فعل فاحشة الزنا وهو محصن بإحدى محارمه بالقوة وإنجابها منه طفلة سفاحاً وتعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر وقيادته للسيارة تحت تأثيره في مدينة بريدة .

وجاء في بيان الداخلية:” أقدم / سعيد بن أحمد بن حسن كريري – سعودي الجنسية – على فعل فاحشة الزنا وهو محصن بإحدى محارمه بالقوة وإنجابها منه طفلة سفاحاً وتعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر وقيادته للسيارة تحت تأثيره, وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أنه لشناعة ما نسب إليه ولتعدد سوابقه الجنائية فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة بريدة في القصيم.