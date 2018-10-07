القتل تعزيراً بجانٍ قتل والدته في الرياض

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد ، بمنطقة الرياض ، حكم القتل تعزيراً في / عبد الله بن علي بن محمد عتيق – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل والدته / لطيفة بنت محمد بن سعد طلحه، وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى لوفاتها .

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة الجريمة وشناعتها فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.