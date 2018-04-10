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القتل تعزيراً بحق مُهرب مخدرات في المدينة المنورة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / رجب / 1439 هـ      10 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين ، حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات نيجيري ، في منطقة المدينة المنورة .

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المدعو / ايدي بايو زكريا أدينيا – نيجيري الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له

وقال البيان أنه تم إحالة المذكور إلي المحكمة وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الثلاثاء في المدينة المنورة”.

ibrahim

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