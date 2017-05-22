القتل تعزيراً بمهربيّ مخدرات بالدمام

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية ، حكم القتل تعزيراً بحق جانيين لقيامهما بتهريب كمية من الحشيش المخدر

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ الحكم ، أفادت فيه بأن السلطات تمكنت من القبض على كل من (مفرح بن مسفر بن علي اليامي), و ( ناصر بن مسفر بن علي اليامي) سعوديي الجنسية – عند قيامهما بتهريب كمية من الحشيش المخدر

وقالت إن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد الحكم من مرجعه .

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من اضرار جسيمة على الفرد والمجتمع, وإيقاع اشد العقوبة على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم, وحذرت في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .