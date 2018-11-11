القتل تعزيراً بمهربي مخدرات في تبوك

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد ، بمنطقة تبوك ، حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر

وقالت الداخلية في بيان لها أنه تم القبض على كل من 1- يوسف فراج سعد مسلم، 2 – محمد عبدالله عودة عواد – مصريي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش المخدر

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما؛ وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.