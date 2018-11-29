القتل تعزيراً بمهربي مخدّرات بمحافظة شقراء

البلاد : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من الهيروين المخدّر في محافظة شقراء .

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم القبض على كل من / 1 – ممتاز أحمد 2 – محمد رفيق “باكستانيي الجنسية” عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائهما، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً , وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.