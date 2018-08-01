القتل تعزيراً بمهرب «أمفيتامين» في تبوك

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وجاء في البيان: “بفضل من الله تم القبض على المدعو / سالم بن راضي بن سالم العمراني – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الاربعاء في منطقة تبوك”.