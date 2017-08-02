القتل تعزيراً بمهرب مخدرات “أردني” في الجوف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بمنطقة الجوف ، حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات أدرني بعد قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ الحكم ، أفادت فيه أن السطات تمكنت من القبض على المدعو / عامر حسين ابراهيم القريني – أردني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .