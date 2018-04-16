القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين ، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدربمنطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان” فانه تم القبض على المدعو / شمس الرحمان محمد ريحان – باكستاني الجنسية – لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدر

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الاثنين في محافظة جدة.