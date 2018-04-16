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القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time30 / رجب / 1439 هـ      16 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين ، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدربمنطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان” فانه  تم القبض على المدعو / شمس الرحمان محمد ريحان – باكستاني الجنسية – لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدر

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الاثنين في محافظة جدة.

ibrahim

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