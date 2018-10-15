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القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / صفر / 1440 هـ      15 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات قام بتهريب كمية من الهيروين في محافظة جدة.

وجاء في البيان: “بفضل من الله تم القبض على المدعو / رؤوف أحمد محمد منور – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الاثنين بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة”.

ibrahim

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