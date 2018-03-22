القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في جدة

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس ، حكم القتل تعزيراً بحق جان لقيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدّر بمنطقة مكة المكرمة

وقال بيان الداخلية أنه تم القبض على المدعو / آدم عبدالله محمد – نيجيري الجنسية -، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر

وأشار اللبيان إلي أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / آدم عبدالله محمد – نيجيري الجنسية – اليوم الخميس 5 / 7 / 1439 هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.