القتل تعزيراً بمهرب هيروين في جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأحد ، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة

وقالت الداخلية في بيان لها أنه تم القبض على المدعو / قل أفضل نادر خان – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / قل أفضل نادر خان، اليوم الأحد 1440/2/26 في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.