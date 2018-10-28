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القتل تعزيراً بمهرب هيروين في جدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / صفر / 1440 هـ      28 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة

وقالت الوزارة في بيان لها :”بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد رمضان سردارا – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني محمد رمضان سردارا، اليوم الاحد في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة.

ibrahim

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