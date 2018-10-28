القتل تعزيراً بمهرب هيروين في جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة

وقالت الوزارة في بيان لها :”بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد رمضان سردارا – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني محمد رمضان سردارا، اليوم الاحد في محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة.