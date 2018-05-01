القتل تعزيراً بمواطن قتل والده في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة قتل والده في مدينة الرياض.

وجاء في البيان:”أقدم / محمد بن عايض بن محماس القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل والده, وذلك بالترصد له في سطح المنزل وإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت مانسب إليه ولأن مأقدم عليه الجاني فعل محرم وجريمة بشعة حرمتها الشرائع السماوية وتأنف منها الفطرة السليمة, وفعل ذلك دون رأفة ولا شفقة بوالده فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض”.