القتل تعزيراً في قاتل والده أثناء نومه

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء ، بمنطقة الرياض ، حكم القتل تعزيراً على / تركي بن محمد بن ساري القحطاني ـ سعودي الجنسية ـ بعد اقدامه على على قتل والده وذلك بإطلاق النار عليه في رأسه أثناء نومه ومن ثم حرقه.

وأشار الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً

وأيد الحكم من مرجعه وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وذلك بقتله تعزيراً.