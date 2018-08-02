القتل تعزيراً لـ «يمنى» تخابر مع الحوثيين للإضرار بالمملكة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً، بالقتل تعزيراً بحق متهم ( يمني الجنسية ) وذلك بعد ثبوت إدانته بالتخابر مع جهات إرهابية معادية للمملكة وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها.

وثبت للمحكمة أن المتهم تخابر مقابل حصوله على مبالغ مالية ووعده بالحصول على المنصب من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابي بجانب خيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدارهوية زائر له.

كما أدين المتهم بإرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) إلى بعض قادة وعناصر حركة “التمرد الحوثي” باليمن تتضمن صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية مما يُعد مساسًا بالنظام العام ، وقد قررت المحكمة قتل المدعى عليه تعزيراً لقاء ما ثبت بحقه .