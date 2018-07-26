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القتل تعزيراً لمهرب هيروين باكستاني

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / ذو القعدة / 1439 هـ      26 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الرياض

وقالت الداخلية في بيان لها أنه تم القبض على المدعو / شهزاد نيم خان – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / شهزاد نيم خان اليوم الخميس 13 / 11 / 1439 هـ، في محافظة ضرما بمنطقة الرياض.

ibrahim

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