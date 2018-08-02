القتل تعزيراً لمهرب هيروين في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه :

بفضل من الله تم القبض على المدعو / بير زادا بال زادا – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريبه كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / بير زادا بال زادا – باكستاني الجنسية – اليوم الخميس 20 / 11 / 1439 هـ، في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض.