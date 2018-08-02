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القتل تعزيراً لمهرب هيروين في الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو القعدة / 1439 هـ       2 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه :

بفضل من الله تم القبض على المدعو / بير زادا بال زادا – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريبه كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / بير زادا بال زادا – باكستاني الجنسية – اليوم الخميس 20 / 11 / 1439 هـ، في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض.

ibrahim

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