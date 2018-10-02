القتل تعزيراً لمواطن قتل والديه ضربًا بحديدة وطعنهما بسكين

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة الحدود الشمالية .

وبحسب بيان الداخلية فقد أقدم / هاني ربيع بن ماضي الرويلي – سعودي الجنسية – على قتل والديه وذلك بضربهما بحديدة وطعنهما بسكين مما أدى لوفاتهما، والاعتداء على شقيقه عبدالعزيز وشقيقته تهاني بالضرب والطعن.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت ما نسب اليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيزاً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني هاني بن ربيع بن ماضي الرويلي – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 22 / 01 / 1440 هـ بمدينة عرعر، بمنطقة الحدود الشمالية.