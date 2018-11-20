القتل تعزيرًا في ثلاثة مروجين للحشيش بجازان

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، حكم القتل تعزيراً بثلاثة مروجين للحشيش المخدر في منطقة جازان .

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم القبض على كل من / محمد أحمد إسماعيل يوسف – أثيوبي الجنسية – ، ومجيد محمد سالم عبدلي، ومحمد ثابت سعيد عبدلي – يمني الجنسية -، عند قيامهم بتهريب كمية من الحشيش المخدر

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعاً ،والحكم بقتلهم تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.