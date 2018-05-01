القتل تعزيرًا لمواطن عذَّب طفلاً حتى الموت

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء ، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض .

وبحسب بيان الداخلية فقد أقدم / أبو طالب بن علي بن أحمد قيسي – سعودي الجنسية – على قتل / فيصل عبدالرحمن إبراهيم حمد – سعودي الجنسية – يبلغ من العمر خمس سنوات، وذلك بحرق يديه وعضوه الذكري وضربه بعصا خشبية على مؤخرته وأنحاء من جسمه حتى فارق الحياة.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولبشاعة وعظم جرائمه على المجني عليه، فقد تم الحكم على الجاني بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.