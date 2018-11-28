القتل حداً بجانٍ قتل وافداً كندياً

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الأربعاء ، بمحافظة جدة حكم القتل حداً في / نافع بن مهدي بن نافع المرحبي – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل / فرانسيس كيونغ – كندي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات والتسبب في إصابته مما أدى لإضعاف مقاومته ومن ثم خنقه حتى أزهق روحه , وسلب هاتفه الجوال والتصرف فيه بالبيع , والاستيلاء على سيارته.

وأشارت وزارة الداخلية إلي أن سلطات الأمن تمكّنت من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بمحافظة جدة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض, فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً للغيلة, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.