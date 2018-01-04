القتل حداً بحق مواطن قتل زوجته وابنته «خنقاً» في الطائف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس ، حكم القتل حداً ”الغيلة” في مواطن أقدم على قتل زوجته وطفلته الرضيعة ذات الأربعة أشهر بمحافظة الطائف.

وجاء في بيان الوزارة أن سعد بن سالم بن سعد العزيزي المطيري – سعودي الجنسية –

اقدم على قتل زوجته سلمى بنت صالح الثبيتي ـ سعودية الجنسية ـ وابنته منها / عدال البالغة من العمر أربعة أشهر

وذلك بخنق زوجته بواسطة عقال وخنق ابنته بيديه مما أدى لوفاتهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه

ولبشاعة ما أقدم عليه الجاني المذكور من قتل زوجته وابنته وهما آمنتين معه، وعلى وجه الحيلة والخداع

فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله حدًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.