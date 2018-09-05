القتل حداً لمصري قتل آخر وأحرق جثته في بيشة

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة بيشة بمنطقة عسير.

وقالت الوزارة في بيان : أقدم محمد أحمد محمد عبدالحليم ـ مصري الجنسية ـ على قتل علي هاشم بخيت أحمد ـ مصري الجنسية ـ وذلك باستدراج المجني عليه لسكنه ثم قام بضربه على رأسه بالفأس ضربتين مما أدت إلى وفاته، ومن ثم إحراق جثته حتى تفحمت.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حداً لقتله للمجني عليه غيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.