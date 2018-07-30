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القتل قصاصاً بأحد الجناة بمكة المكرمة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ذو القعدة / 1439 هـ      30 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
نفذت وزارة الداخلية اليوم الاثنين ، بمنطقة مكة المكرمة حكم القتل قصاصاً في / هاشم بن عبدالله بن صالح الزهراني – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / أحمد ابن مسعود بن سعيد العميري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وقالت الداخلية في بيان لها إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً

وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ibrahim

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