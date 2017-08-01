القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في الخرج

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بمدينة الخرج ، حكم القتل قصاصا بمواطن سعودي أقدم على قتل آخر بالرصاص

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ الحكم ، أفادت فيه بأن المدعو / نايف بن لمعان بن محمد الهويشلي الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / محمد بن شافي بن عواد الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما .

وقالت الداخلية إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة بالخرج صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.