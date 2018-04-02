القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في بريدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم الاثنين حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما في مدينة بريدة.

وجاء في البيان: أقدم / فواز بن ناصر العتيبي – سعودي الجنسية – على قتل / خالد بن صنيتان المطيري – سعودي الجنسية -, وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرة من ورثة القتيل ورشدها واتفاقها مع بقية الورثة على طلب القصاص من الجاني وأيد الحكم من مرجعه ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرة من ورثة القتيل ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.