القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطنين في الطائف

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل مواطنيين وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما بمحافظة الطائف.

وقالت الوزارة في بيان لها : أقدم / صائل بن شرف بن عبدالله الحارثي – سعودي الجنسية – على قتل كل من / عبدالعزيز بن معيض بن عبدالله الحارثي، و / محمد بن هلال بن رده الحارثي – سعوديي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما بسبب خلاف بينهم .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.