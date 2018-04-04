القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً في أبها

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، في مدينة أبها ، حكم القتل قصاصاً بحق / محمد عبدالباقي الإمام علي – سوداني الجنسية – لإقدامه على قتل / أحمد بن علي بن سليمان الربعي – سعودي الجنسية – وذلك بضربه على مؤخرة الرأس بآلة حادة مما أدى لوفاته بسبب خلافات سابقة.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصر من ورثة القتيل ورشده واتفاقه مع بقية الورثة على استيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه, ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصر من ورثة القتيل ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.