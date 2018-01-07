القتل قصاصاً في أحد الجناة قتل مواطناً بالطائف

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد ، بمحافظة الطائف ، حكم القتل قصاصاً في عبدالله بن سعيد بن سعود الشيباني – سعودي الجنسية – بعد اقدامه على قتل / محمد بن سعود بن سعد الجعيد – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه بسلاح رشاش مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما .

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي

بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.