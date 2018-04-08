القتل قصاصاً من مواطن قتل يمنياً في مكة المكرمة

نفذت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد ، بمكة المكرمة ، حكم القتل قصاصاً بمقرن بن ماجد بن عصمان العتيبي (سعودي الجنسية) بعد اقدامه على قتل / صالح عبدالله أحمد الداودي (يمني الجنسية) وذلك بطعنه بسكين في رقبته مما أدى لوفاته.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلي أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانياليوم الأحد بمكة المكرمة.