القحطاني : أنتظر بفارغ الصبر مشروع قناة جزيرة شرق سلوى

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الجمعة، أنه ينتظر -كمواطن- مشروعًا تاريخيًّا سيُغير الجغرافيا بالمنطقة، ممثلًا في مشروع قناة جزيرة شرق سلوى.
وقال المستشار القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: “كمواطن.. أنتظر بفارغ الصبر والشوق، تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى”.
وتابع: “هذا المشروع العظيم التاريخي، سيغير الجغرافيا في المنطقة.. تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة”.
واختتم تغريدته قائلًا: “حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد”.