القحطاني : أنتظر بفارغ الصبر مشروع قناة جزيرة شرق سلوى

وقال المستشار القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: “كمواطن.. أنتظر بفارغ الصبر والشوق، تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى”.

وتابع: “هذا المشروع العظيم التاريخي، سيغير الجغرافيا في المنطقة.. تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة”.

واختتم تغريدته قائلًا: “حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد”.