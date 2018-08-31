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أكد أنه خطوة تاريخية ستغير جغرافيا المنطقة

القحطاني : أنتظر بفارغ الصبر مشروع قناة جزيرة شرق سلوى

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو الحجة / 1439 هـ      31 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الجمعة، أنه ينتظر -كمواطن- مشروعًا تاريخيًّا سيُغير الجغرافيا بالمنطقة، ممثلًا في مشروع قناة جزيرة شرق سلوى.

وقال المستشار القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: “كمواطن.. أنتظر بفارغ الصبر والشوق، تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى”.

وتابع: “هذا المشروع العظيم التاريخي، سيغير الجغرافيا في المنطقة.. تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة”.

واختتم تغريدته قائلًا: “حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد”.

ibrahim

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